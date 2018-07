Normale dienstregeling tussen Den Bosch en Utrecht weer van kracht

Groot misver­stand uit de weg geruimd tijdens Bossche lezing: 'Blikvoer eeuwig goed'

22 juli DEN BOSCH - Gooi nooit een blik voedsel, dat vele jaren over de datum is, resoluut in de prullenbak. Want als het voedsel op een juiste wijze is ingeblikt, blijft het in principe eeuwig goed. Dat was een belangrijke les van cultuurhistoricus Jon Verriet zondagmiddag in het Design Museum Den Bosch, die hij tijdens een lezing over voedselgewoontes voor zijn toehoorders in petto had.