Nummer 5 Mark Kleiter volgt nummer 1 Roos op bij Bossche Volkspartij

5 tips Veel ongelukken door laagstaan­de zon, dit kun je ertegen doen

12:46 DEN BOSCH - Je kent het wel: je rijdt een bochtje om en ineens word je compleet verblind door de zon, die recht in je gezicht schijnt. In deze mooie herfstdagen zorgt de laagstaande zon voor veel ongelukken. Voor wie de weg op moet in de ochtend- of avondspits heeft de ANWB een paar nuttige tips.