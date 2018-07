Oegandese vrouw ontwerpt jurk samen met Addy van den Krommenacker

APK duurzaam­heid voor woningen in gemeente Den Bosch

16:55 DEN BOSCH/ROSMALEN - Waarom zou je als verkoper van je huis de woning willen keuren op duurzaamheid, of als koper? ,,Omdat je huis meer waard wordt als je maatregelen neemt, je kan zien hoeveel het kost om een aantal maatregelen te nemen en omdat ook te zien is wat de energielasten lager gaan worden’’, somt directeur Willem Janssen van makelaardij Het Waare Huis in Rosmalen op.