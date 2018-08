Offerfeest bij Arrahma-moskee in Den Bosch: een béétje alsof je iets bij Bol.com bestelt

DEN BOSCH - Tijdens het Offerfeest van volgend jaar, dat in de zomervakantie valt, zou het wel eens rustig kunnen zijn bij de Arrahma-moskee in Den Bosch. De verwachting is dat veel moslims het feest dan in Marokko vieren, volgens het ritueel dat in Nederland niet gevolgd kan worden.