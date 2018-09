Officier van justitie over schieten in Bossche buurt: 'Politie nam het bloedserieus'

DEN BOSCH - ,,De politie nam het bloedserieus. Maar wat met een knal begon is als een nachtkaars uitgegaan." Dat zei de officier van justitie gisteren over een schietpartij op 6 mei bij de Trompet in Den Bosch. De schutter, een 47-jarige Bosschenaar, werd maandag bij verstek veroordeeld tot celstraf.