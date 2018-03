OM in hoger beroep tegen politiemol Mark M.

Ver­kie­zings­de­bat: 'Ver­keers­pro­ble­men Rosmalen niet op korte termijn op te lossen'

1 maart ROSMALEN - Waar discussieer je als politieke partij in Rosmalen aanloop naar de verkiezingen over? Onder meer over de jeugdzorg, maar hoe belangrijk ook: het is geen specifiek Rosmalens onderwerp. Over het screenen van kandidaten, maar daar geldt hetzelfde voor. Dus was uiteindelijk verkeer hét lokale onderwerp, waar de vertegenwoordigers van de tien lokale partijen de tanden op stuk mochten bijten.