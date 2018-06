OM verwijdert belgegevens BD-verslaggever Jos van de Ven uit dossier, maar telefoontjes niet

DEN BOSCH - Het Openbaar Ministerie (OM) verwijdert de belgegevens van BD-verslaggever Jos van de Ven uit het strafdossier in het onderzoek naar het Bossche burgemeesterslek . Deze kunnen daarmee niet als bewijs dienen in de zaak. Dat maakte Justitie donderdagavond bekend in een persbericht.

Afgetapte gesprekken tussen een verdachte en Van de Ven laat het OM echter in het dossier zitten, omdat ze volgens Justitie niet vallen onder bronbescherming.

BD-hoofdredacteur Lucas van Houtert heeft dan ook gemengde gevoelens over het besluit van Justitie. ,,Wij zijn blij dat in elk geval de belgegevens van Jos van de Ven uit het dossier gaan. Maar we nemen er geen genoegen mee dat de afgetapte gesprekken tussen de verdachte en hem vooralsnog wel in het dossier blijven. We gaan verdere stappen zetten om dat af te dwingen en vertrouwen erop dat we er uiteindelijk voor kunnen zorgen dat met terugwerkende kracht de bronbescherming in tact blijft."

Afgelopen week bleek dat het OM zonder toestemming te vragen de belgegevens van Van de Ven had opgevraagd bij provider Vodafone. Afgelopen dinsdag volgde de schoorvoetende bekentenis dat er ook een poging was gedaan een ontmoeting tussen de verslaggever en een verdachte in de zaak af te luisteren. Ook werden telefoongesprekken tussen de verdachte en Van de Ven afgeluisterd.

Grapperhaus

Het feit dat Justitie op deze manier inbreuk maakte op de persvrijheid en bronbescherming, leidde landelijk tot veel ophef. Zo sprak minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus (CDA) zijn steun aan het Brabants Dagblad uit.

Het Brabants Dagblad sommeerde het OM om de opgevraagde belgegevens en de afgetapte gesprekken te verwijderen. Aan die eis komt Justitie nu ten dele tegemoet, naar eigen zeggen omdat ze 'groot belang hecht aan vrije nieuwsgaring'.

'Het OM Oost-Brabant heeft besloten de telefoongegevens van de journalist uit het dossier te verwijderen, op verzoek van het Brabants Dagblad', schrijft het OM. 'Waar technisch mogelijk zullen de gegevens ook vernietigd worden. Met als gevolg dat de gegevens dus ook niet tot bewijs kunnen dienen in deze of andere strafzaken. Als gevolg van het besluit de gegevens te verwijderen zullen de aan de verdediging verstrekte dossiers worden teruggehaald en zal een nieuw dossier worden samengesteld. Vanzelfsprekend zal aan de hand van het nieuwe dossier ook een nieuwe afweging in de zaak moeten worden gemaakt.'

Het OM blijft dus wel bij het standpunt dat gebruik gemaakt kan worden van telefoongesprekken die een getapte verdachte voerde met een journalist. 'De bronbescherming die een journalist toekomt en die door het parket Oost-Brabant wordt onderkend, strekt zich niet uit tot deze gesprekken.'

Volledig scherm De publicatie over de burgemeestersbenoeming in Den Bosch leidde uiteindelijk tot een strafonderzoek van het Openbaar Ministerie. © BD

Hamming en Mikkers

BD-verslaggever Van de Ven onthulde vorig jaar juli tot in detail hoe de burgemeestersbenoeming in Den Bosch ontaardde in een soap. Jan Hamming (PvdA), de beoogde opvolger van Ton Rombouts (CDA), koos letterlijk op het laatste moment voor Zaanstad. Daarom kreeg Jack Mikkers (VVD) uiteindelijk de ketting omgehangen.

Een furieuze commissaris van de koning Wim van de Donk (CDA) deed vervolgens aangifte van lekken, een ambtsmisdrijf. Het OM startte een strafrechtelijk onderzoek en hield twee verdachten aan, raadslid Sjef van Creij en oud-wethouder Jos van Son, beiden uit Rosmalen.