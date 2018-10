Omgevingsdienst Brabant-Noord wil veel meer geld van gemeenten en provincie

De Omgevingsdienst Brabant-Noord (ODBN) verleent vergunningen en houdt toezicht in opdracht van 16 gemeenten en de provincie. De dienst doet bijvoorbeeld milieucontroles en treedt op bij stank- of geluidsoverlast. De gemeenten en provincie besteden gemeenschapsgeld aan de dienst. Maar het ingelegde bedrag is al jarenlang niet kostendekkend, zo stelde de ODBN eerder dit jaar na onafhankelijk onderzoek vast. Dat leidde in het verleden tot forse verliezen en veel gemor bij deelnemers. Om daaraan een einde te maken gaan nu de prijzen omhoog: in 2018 met 12 procent en in 2019 met 6 procent. Daarnaast gaat de Omgevingsdienst meer uren maken en worden die nauwkeuriger doorbelast.