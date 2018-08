Omroep MAX komt nog een keer naar Den Bosch met Tijd voor MAX

Dit jaar zijn de programmamakers iets beter voorbereid op slecht weer. ,,Helaas is het vorig jaar niet doorgegaan vanwege het aanhoudende slechte weer. Dit jaar kunnen we wat meer regen hebben; we doen er alles aan om op de Parade te blijven. Er zijn overkappingen. Maar in geval van noodweer, harde windstoten, stortregen of code oranje zoals vorig jaar, moeten we vanwege veiligheid uitwijken naar de studio. We gaan er vanuit dat het dit jaar gewoon gaat lukken in Den Bosch, maar zijn altijd afhankelijk van het weer", zegt een woordvoerder.