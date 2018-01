Omver geblazen man in Den Bosch gaat wereld over, maar wil anoniem blijven: 'Weather is sending people flying'

DEN BOSCH – Van Al Jazeera, The Weather Channel tot zelfs de Verenigde Naties: het filmpje van een man die vanochtend letterlijk omver werd geblazen op een plein in Den Bosch, gaat de hele wereld over. Via sociale media hebben miljoenen (!) mensen kunnen zien hoe het slachtoffer vlakbij het Paleis van Justitie door de harde wind werd meegesleurd.

Hoewel de balans nog moet worden opgemaakt, staat het filmpje inmiddels symbool voor het extreme weer dat donderdag de hele ochtend en middag Nederland teisterde.

De weersomstandigheden waren op een gegeven moment zo extreem, dat zelfs buitenlandse media erover begonnen te berichten. Met natuurlijk het filmpje uit Den Bosch als blikvanger.

'Sending people flying'

,,Meanwhile in the Netherlands: wind is blowing people over and carrying them down the street. Yikes”, schrijft het Amerikaanse weerplatform The Weather Channel, op Facebook goed voor ruim acht miljoen abonnees.

De Britse tak van televisienetwerk Al Jazeera heeft het filmpje ook en spreekt van een chaos in Nederland. ,,A storm with 140 kph winds is currently causing chaos in the Netherlands”, meldt de zender op Facebook. En het WMO, de in het klimaat gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties, schrijft: ,, Severe windstorm hit Den Bosch, Netherlands this morning. Sending people flying.”

Het Brabants Dagblad probeerde in contact te komen met de inmiddels wereldberoemde man, maar hij laat weten daar geen behoefte aan te hebben.

Extreme weer

De storm van vandaag was een van de zwaarste die ooit in Nederland is gemeten. Voor het binnenland was de storm de zwaarste sinds 18 januari 2007. In Volkel werd windkracht 9 gemeten.

Daar werd ook een windstoot gemeten van 123 km/uur en in De Bilt een van 122 km/uur. Voor deze stations waren dit de zwaarste windstoten sinds 1990, toen de zwaarste storm ooit gemeten door het land raasde.

Er werd voor het gehele land code rood afgekondigd, vooral vanwege de harde rukwinden. Inmiddels is de wind afgezwakt en geldt in heel Nederland code geel.