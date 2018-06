On-Nederlands en schokkend: justitie jaagt op telefoongegevens van BD-journalist

Dat het Openbaar Ministerie de telefoongegevens van onze verslaggever heeft opgevraagd, is een ernstige inbreuk op het recht op bronbescherming dat journalisten in Nederland hebben. Ernstiger dan je op het eerste gezicht zou denken. Door de actie van het OM raakt een van de belangrijkste journalisten van Den Bosch aangeschoten. Bronnen die hij telefonisch raadpleegde in de periode rond de burgemeestersbenoeming weten bij deze dat ze bekend zijn bij justitie. Wie onze verslaggever belde, wanneer hij ze belde, het staat in de justitiedossiers. Dat bronnen kopschuw worden, is een logisch gevolg. Voor het BD betekent het dat we onze werkwijze zullen moeten aanpassen.



De handelswijze van het OM staat haaks op de persvrijheid die is geregeld in artikel 10 van het Europees Verdrag van de Mens: het staat iedereen vrij om inlichtingen te ontvangen of te verstrekken, zonder inmenging van enig openbaar gezag. Alleen bij zeer zwaarwegende belangen mag de overheid ingrijpen en inzage verwerven in de bronnen van journalisten. Dan moet het gaan om zaken van leven of dood, of om nationale veiligheid. Daar gaat het in de Bossche burgemeestersaffaire bepaald niet om.