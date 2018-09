Onbetrouwbare dakdekkers actief in Den Bosch, politie waarschuwt voor oplichting

Bossche ging onvoorbe­reid de auditie in, maar gaat nu tóch naar Hongkong

6:00 DEN BOSCH - Ze speelde al overal ter wereld. In musicals, opera's en grote, spectaculaire shows. Dat deed ze in Spanje, Italië en Duitsland. Maar óók in Scandinavië en Amerika. Ze werd ingehuurd om op te treden op van die grote cruiseboten. Maar nog nooit liet Aswintha Vermeulen (33) Den Bosch achter zich om in Azië op te treden. Tot nu dan. In Hongkong gaat ze een half jaar de hoofdrol van Nala spelen in de musical The Lion King.