Ondanks bekerverlies trots bij jonkies Emplina

Strijd en plezier gaan samen bij Dorpszes­kamp Kruis­straat

0:39 KRUISSTRAAT - Velen hadden er al maanden smachtend naar uitgekeken, maar op deze zaterdag was het dan eindelijk zover. De jongste editie van de Dorpszeskamp van Kruisstraat, de 32ste alweer, had zoals gebruikelijk van alles te bieden. Er was ouderwets veel strijd, maar dat ging geen moment ten koste van het plezier en de gezelligheid. Met een afsluitende playbackshow, waarbij tal van humoristische elementen de boventoon voerden.