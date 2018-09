Onderbuikgevoelens aan de linker zijde in Den Bosch

Zandhazend­urp zoekt nieuwe jeugdprins en -raad

De Stichting Vrienden van het Rosmalens Carnaval is op zoek naar een opvolger voor Jeugdprins Jens d'n Urste van Zandhazendurp. Tijdens de jaarlijkse jeugdraadsverkiezing op zondag 18 november in de Kentering in Rosmalen zal de nieuwe Jeugdprins of -prinses geïnstalleerd worden, net als de nieuwe Jeugdraad van XI.