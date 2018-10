Ondersteboven gereden motoragent: ‘Ik was er bijna niet meer geweest’

DEN BOSCH - Justitie eist dertig maanden cel -waarvan tien voorwaardelijk- tegen een 18-jarige jongen die vorig jaar op 3 november in Den Bosch een motoragent van de politie ondersteboven reed. Dat gebeurde tijdens een wilde achtervolging, waarbij snelheden tot 150 kilometer per uur werden bereikt.

De 18-jarige jongen zat samen met twee vrienden van 17 en 17 in een Renault Laguna, toen ze - in het holst van de nacht- de aandacht trokken van een politieauto. Die zette de achtervolging in, maar de drie jongens reden plankgas verder en negeerden daarbij drie keer een rood verkeerslicht. Op de rotonde van de Kooikersweg en de Oude Vlijmenseweg parkeerde een motoragent zijn motor op de weg. De Renault Laguna reed door en raakte de agent, die meters door de lucht vloog.

‘Oog van de naald’

Collega's dachten dat hij dood was, maar wonder boven wonder bracht hij het er redelijk vanaf. Tijdens de rechtszaak las officiier van justitie L. Linssen een verklaring van de agent voor. Samen met acht collega's zat de agent ook zelf in de zaal. ,,Ik ben door het oog van de naald gekropen. Dat geluid van die brullende motoren en die twee koplampen die op me afkwamen, zal ik nooit meer vergeten."

Quote Dat geluid van die brullende motoren zal ik nooit meer vergeten Omvergereden politieagent

De agent hield verwondingen en knie en pols over, maar raakte ook psychisch van slag. ,,De volgende ochtend zat ik huilend aan tafel. Ik was er bijna niet meer geweest.”

Wie was de chauffeur?

De 18-jarige verdachte zegt dat niet hij, maar zijn vriend achter het stuur zat. Maar tegen zijn vader zei hij dat hij wel degelijk gereden had, zo vogelde de politie later uit. ,,Dat was omdat ik bang was dat mijn vader anders naar de ouders van mijn vrienden zou gaan", zei de verdachte. Van de twee andere jongens wordt er waarschijnlijk één vervolgd.

Na de aanrijding met de agent reden de jongens door, tot hun auto het begaf. 'Harteloos en schofterig', noemde officier van justitie Linssen dat. Enkele dagen later wist de politie de drie toch aan te houden. Het bleek dat ze die nacht onderdelen (een bumper en koplampen) van een Mercedes hadden gestolen.

Quote Deze jongen moet naar school, niet naar de gevangenis K. van Gijssel, advocaat verdachte

De rechtbank doet op 9 november uitspraak. De belangrijkste vraag is of ze voldoende bewijs zien voor de stelling van justitie dat de 18-jarige achter het stuur zat. Advocaat K. van Gijssel stelde dat dat onmogelijk is: ,,Ik snap dat het onbevredigend is, maar het kan goed zijn dat uiteindelijk niet is vast te stellen wie er nou gereden heeft". Van Gijssel noemde de strafeis van justitie ‘gigantisch hoog’: ,,Deze jongen moet naar school, niet naar de gevangenis".