Onderzoek naar terroristenafdeling gevangenis in Vught

Man staat terecht na dollemans­rit door Den Bosch: 'Gruwelijke spijt'

18:15 DEN BOSCH - Een dollemansrit. Dat mag je gerust zeggen over de autorit van een Bosschenaar (42) eind mei in de buurt van de Bossche IJzeren Vrouw. Getuigen zagen dat hij tegen twee geparkeerde auto's botste en met hoge snelheid over de stoep reed.