Onderzoeker: Over 10 jaar is 90 procent van de Brabantse kerken gesloten

Senioren­raad 's-Hertogen­bosch is on tour

30 september ROSMALEN - De Seniorenraad 's-Hertogenbosch, zeg maar de spreekbuis van alle ouderenorganisaties in de stad, is gestart met een infotour langs alle Bossche wijken. De primeur voltrok zich zaterdagmiddag in de Rosmalense wijk Molenhoek. Dat was geen toeval; uitgerekend in de betreffende wijk was de nodige reuring in verband met een open dag van Bij Bomans. De hamvraag die de raad al een poos bezighoudt: hoe kunnen we met z'n allen ervoor zorgen dat de woon- en leefsituatie van ouderen (aanzienlijk) wordt verbeterd?