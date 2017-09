Onervaren overvaller (14) maakt eigenaar speelgoedwinkel niet bang: 'Deze overval was een lachertje'

Kings of Colors lokt minder be­lang­stel­len­den dan gedacht

12:04 Den Bosch - Het Kings of Colors Festival op de Bossche Tramkade heeft afgelopen weekeinde enkele duizenden bezoekers minder gelokt dan waarop de organisatie rekende. ,,We gaan grondig evalueren. Over een paar weken verwachten we de definitieve evaluatie te kunnen maken. De programmering stond als een huis. Maar het slechte weer heeft ons vooral 's avonds parten gespeeld'', zegt organisator Jan-Henk van Ieperen.