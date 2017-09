Ongeluk op A59 bij knooppunt Empel: file opgelost

Vingerwijzing van verkeersmaatje Victor

10:22 Do. 14 sep: De plastic poppen zijn nog geen meter hoog en hebben een geel/groene kleur. Soms wappert een vlag in de hand. Je ziet ze op verschillende plaatsen in de Bossche binnenstad. Verkeersmaatje Victor Veilig (zo heet hij) is voor nog geen vier tientjes te koop om automobilisten te waarschuwen voor spelende kinderen.