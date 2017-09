Ongeluk op A59 bij knooppunt Empel: flinke vertraging in de richting van Oss

Kastanje voor café de Unie omgewaaid

13 september DEN BOSCH - Op het Kardinaal van Rossumplein in Den Bosch, voor café de Unie, is een grote kastanje omgewaaid. De boom is op de weg voor de ABNAMRO-bank terecht gekomen. Er is niemand bij gewond geraakt. De brandweer heeft de boom weggehaald.