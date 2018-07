Online supermarkt Picnic is een grootgrutter met schort én algoritmen

Bossche Volkspar­tij: Gemeente sluit stichting Winterland Den Bosch ten onrechte uit

12:36 DEN BOSCH - ,,Hebben we dit jaar in onze mooie stad een goed georganiseerd winterevenement of een wintersoap?'' Dat merkt Nol Roos (Bossche Volkspartij) op in enkele schriftelijke vragen aan het college van B en W over de stichting Winterland Den Bosch die van de gemeente geen toestemming krijgt om net als afgelopen keer de komende jaarwisseling een winterevenement te houden op de Parade, Kerkplein en eventueel de Markt.