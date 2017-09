'Ons Plekske' in Vinkel gaat voor wereldrecord appel stapelen

VINKEL - Ons Plekse in Vinkel probeert zaterdag het wereldrecord appel stapelen te verbreken. Het doel is om in totaal 6.000 appels in een grote pyramide te leggen. Maar 100 zou misschien al genoeg zijn, want volgens de deelnemers is er nog geen record gezet.