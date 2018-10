'Ontluisterend boek' over geschiedenis Brabantse woonwagenkampjes

DEN BOSCH - Een 'nieuwe wake up-call' voor de overheid. Zo noemde Avans-lector Sjaak Khonraad vanmiddag het boek dat Gerda Godrie-Van Gils uit Etten-Leur heeft geschreven over de geschiedenis van de Brabantse woonwagenkampjes. ,,Dit is een waarschuwing voor beleidsmakers die denken dat problemen over gaan als je het er eenvoudigweg niet meer over hebt", aldus Khonraad.

In het donderdagmiddag bij Avans gepresenteerde boek beschrijft Godrie-Van Gils hoe de overheid al honderd jaar lang 'zigzagbeleid' voert ten aanzien van de woonwagenbewoners. Dan weer werden ze in grote kampen bij elkaar gezet, dan weer moesten ze verspreid worden over de gemeenten. ,,En altijd werd dan het meest miserabele stukje van de grond uitgekozen", zo beschrijft de 74-jarige cultuurhistorica. Het 'permanente wantrouwen tussen bewoners en overheid' benoemt ze als de rode draad in de geschiedenis van de Brabantse woonwagenbewoners.

Problemen zijn 'ontluisterend'

Brabant is de provincie die de meeste woonwagenbewoners herbergt: meer dan 1500. Volgens Godrie komt dat ook omdat de landelijke overheid veel kampers met zachte hand naar Brabant en Limburg dirigeerde. Omdat vrijwel alle woonwagenbewoners katholiek zijn, zouden ze in het zuiden het beste gedijen. Maar met de meerderheid van de Brabantse woonwagenbewoners gaat het helemaal niet goed: de werkloosheid is hoog, de integratie met de samenleving laat veel te wensen over en op veel kampjes is criminaliteit aan de orde van de dag. ,,Brabant is geen uitzondering en toch is het boek ontluisterend om te lezen", zo zei Khonraad gistermiddag bij de boekpresentatie in Den Bosch.

Volledig scherm Schrijfster Gerda Godrie-van Gils: de overheid voerde een 'zigzagbeleid' ten aanzien van de woonwagenkampjes © BD

Nadat de Nationale Ombudsman vorig jaar een vernietigend oordeel uitsprak over de gemeenten die er een 'uitsterfbeleid' op na hielden voor de woonwagenbewoners, spoorde minister Ollongren van Binnenlandse Zaken deze zomer aan op een ruimharterige opstelling van het lokaal bestuur. Ook in veel Brabantse gemeenten zijn te weinig standplaatsen voor de aanwas van woonwagenbewoners. In Heesch en Mill voerden bewoners vorige week nog actie voor meer plaatsen.