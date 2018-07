Ook bij Oosterplas in Den Bosch wordt nu gewaarschuwd voor blauwalg

Voor Engelermeer-Oost gelden geen waarschuwingen. Dat geldt ook voor de centrale plas in De Groote Wielen, de zwemvijver bij Vakantiepark Dierenbos in Vinkel en de IJzeren Man in Vught. Ook het water van Strandbad Well en de Zandmeren in Kerkdriel is in orde, zo blijkt uit het overzicht. Op de website www.zwemwater.nl (een samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de waterschappen) staat een landelijk overzicht van welk buitenzwemwater wel/niet voldoet.

Voor de wateren rondom Den Bosch geldt overigens dat 'zwemmen op die plek slecht kan zijn voor de gezondheid'. Mensen mogen wel zwemmen, maar moeten zelf beoordelen of er een risico is voor de gezondheid. Dat kan bijvoorbeeld zijn bij grote algenbloei. Er geldt ter plekke dus geen negatief zwemadvies of een -verbod. Blauwalg veroorzaakt irritatie aan de huid en kan maag- en darmklachten veroorzaken. Vooral voor kinderen en huisdieren is blauwalg extra gevaarlijk.