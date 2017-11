Ook de Brabantse jeugd wordt braver en braver: 'Crimineel zijn is niet meer cool'

DEN BOSCH - Nederland kent een spectaculaire daling van de jeugdcriminaliteit. Ook in Brabant is die in minder dan tien jaar tijd vrijwel gehalveerd.

Dat blijkt uit politiecijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek verzamelde. In vrijwel heel Brabant werden vorig jaar gemiddeld de helft minder 12- tot 25-jarigen verdacht van een misdrijf dan zes jaar daarvoor. Helmond voerde in 2010 het verkeerde lijstje aan met 47,4 jeugdige verdachten iedere 1.000 leeftijdsgenoten. Vorig jaar waren dat er 26,3, waarmee Helmond op de derde plaats belandde. Alleen Bergen op Zoom en Roosendaal doen het slechter.

Den Bosch

Helmond wordt op de voet gevolgd door Den Bosch, dat per 1000 jongeren 26,1 verdachten telt. Maar ook in Den Bosch is sprake van een flinke daling, want in 2010 lag het percentage op 45,2. In de steden, zo is al veel langer bekend, liggen de criminaliteitscijfers steevast hoger dan op het platteland. Dat zien we ook terug in Brabant. Tilburg noteert wel een opzienbarende daling: van 43,3 in 2010 naar 20,7 in 2016.

Noordoost-Brabant is de regio waar jongeren zich het minst vaak schuldig maken aan een misdrijf. Sint-Anthonis, Mill en Boxmeer zijn de gemeenten die op dit vlak het beste scoren. Landerd komt op de vierde plaats, met een percentage van 8,9. De daling is hier nog opzienbarender: in 2010 kwam Landerd uit op 26,5.

Trend

Het feit dat jongeren minder crimineel worden sluit aan bij de al tien jaar zichtbare trend dat de criminaliteit over de hele linie daalt. De Tilburgse hoogleraar criminologie Toine Spapens bevestigt ook dat Brabant er op dit vlak niet uitspringt. ,,Dit is een landelijke trend. In de hele Westerse wereld gaan jongeren minder op het criminele pad. Naar oorzaken moet je internationaal zoeken, niet in Dongen of Rucphen."

Quote Crimineel zijn is niet meer cool Toine Spapens, hoogleraar

Spapens veronderstelt dat de jeugd 'in het algemeen braver is geworden'. ,,Kijk ook naar roken en drinken. Burgerlijker. Crimineel zijn is niet meer cool. Jongeren doen sowieso minder buiten, hun vrijetijdsbesteding is veranderd, ze zitten achter een laptop." In heel Nederland werden vorig jaar zestigduizend 12- tot 25-jarigen verdacht van een misdrijf. In 2010 ging het nog om 106 duizend jongeren.