Op deze 'racebaan' in Rosmalen is 30 de max, maar komen 50-kilometerdrempels te liggen...

ROSMALEN – Met de blinkende rechte streep asfalt die nu op het laatste deel van de Vlietdijk(-Noord) naar de nieuwe buurt De Lanen in Rosmalen loopt, zou Max Verstappen wel raad weten. Ook al komen er nog drempels in de in februari te openen weg te liggen.

Bewoners van de aanliggende Coupletweg in De Groote Wielen noemen het ‘belachelijk’. ,,Belachelijk zoals de gemeente omgaat met onze argumenten en belachelijk als het om de veiligheid gaat’’, reageren de leden van de Projectgroep Coupletweg.

Quote Als het een dertig kilometerzone is, richt de weg dan ook als zodanig in, met de juiste drempels en weg­ver­smal­lin­gen Projectgroep Coupletweg

Het probleem tussen omwonenden en gemeente Den Bosch is vrij simpel: De Vlietdijk-Noord (zeg maar vanaf het tijdelijk winkelcentrum) sluit via de nieuw gebouwde Rietkraagbrug de Groote Wielen aan op de nieuwe buurt De Laanen. De weg is door de gemeente aangewezen als dertig kilometerzone, maar legt er drempels in voor een vijftig kilometer zone. En dat laatste is voor de omwonenden onverteerbaar.

,,Als het een dertig kilometerzone is, richt de weg dan ook als zodanig in, met de juiste drempels en wegversmallingen’’, menen Frank de Geus, Saskia van Gilst en Martijn Vervoordeldonk. Nee, stelt de verkeersdeskundige van de gemeente, dat kan niet omdat de Vlietdijk-Noord ook een busroute is waardoor weer afspraken met busondernemer Arriva en de provincie gelden.

Klinkerweggetjes