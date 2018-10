Opgelucht Flik-Flak wil beheer Bossche turntempel zelf blijven doen

DEN BOSCH - Enorm opgelucht, maar ook erg geschrokken. Algemeen directeur Wendy Vos van stichting Flik-Flak was er maandagavond duidelijk over. ,,Wij zijn blij dat de gemeente de accommodatie overneemt van de Stichting Accommodatie Flik-Flak, maar zijn geschrokken dat de gemeente ook het beheer van de turnhal overneemt. Dat willen we niet’’, hield Vos de Bossche politici voor tijdens de bijeenkomst Informeren en ontmoeten.

De gemeente Den Bosch wil De Plek naast sporthal De Maaspoort overnemen en de stichting Flik-Flak financieel te hulp schieten. B en W willen de van oorsprong turnhal door Maaspoort Sports & Events laten exploiteren, vanaf volgend jaar 245.000 euro per jaar beschikbaar stellen voor de exploitatie en onderhoud van De Plek en de komende drie jaar Flik-Flak in totaal 300.000 euro subsidie geven. De Plek wordt niet alleen door Flik-Flak gebruikt, maar ook verhuurd aan onder meer het Koning Willem I College en het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Allemaal prima, aldus Vos, maar het idee om het beheer aan derden over te laten is zeer tegen de zin van Flik-Flak in. ,,Dat hebben wij ook laten weten, maar toch staat het in het voorstel’’, klonk er enige vertwijfeling door in de stem van Vos.

Quote Wij moeten er niet aan denken dat er ongure personen binnen of personen die met verkeerde bedoelin­gen de kleedka­mers binnen gaan. Wendy Vos, Algemeen directeur

De algemeen directeur schetste vervolgens een beeld wat de gevolgen zouden kunnen zijn als het beheer niet in handen van Flik-Flak blijft. ,,Het gaat om de sociale veiligheid. Wij houden met medewerkers en een grote groep vrijwilligers toezicht in een hal waar zesduizend bezoekers in de week komen. Daaronder zitten veel kwetsbare groepen, van jonge kinderen tot meiden die wat ouder zijn. Wij moeten er niet aan denken dat er ongure personen binnen of personen die met verkeerde bedoelingen de kleedkamers binnen gaan.’’

Gemeente op zaterdag dicht