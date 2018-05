'Opkrassend' bestuurslid Jan Schellekens geëerd met bijzondere parochiepenning Sint Jan

Factum Advies overhan­digt cheque aan stichting Bij de Soete Moeder in Den Bosch

20:32 DEN BOSCH - In de fraaie en inspirerende tuin van kloosterhotel De Soete Moeder in de Nemiusstraat in Den Bosch heeft de gelijknamige stichting een cheque ter waarde van 2.000 euro overhandigd gekregen van Factum Advies. De schenker is een landelijk opererend advies- en detacheringbureau uit Veenendaal, dat actief is binnen het sociaal domein.