Opname in JBZ minder vanzelfsprekend

Ledlampjes in rotonde moeten oversteken­de fietsers beschermen

2 augustus DEN BOSCH - Dit zijn ze dan, de ledlampjes die de rotonde op de kruising Rompertsebaan met Sint Teunislaan veiliger moeten maken. Deze week zijn ze in gebruik genomen nadat het besluit om ze in het wegdek aan te brengen al in januari was genomen.