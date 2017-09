Opnieuw bouwafvalcontainer in brand bij Helftheuvelpassage in Den Bosch

Harry Baeten, oud-topman Van Lanschot overleden

10 september UDENHOUT - Harry Baeten, bankier en voormalig topman van Van Lanschot in Den Bosch, uit Udenhout is op 73-jarige leeftijd overleden. Hij was al enige ernstig tijd ziek. Baeten heeft ruim 35 jaar bij Van Lanschot gewerkt en nam in 2004 afscheid als topman van de bank.