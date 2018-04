Opnieuw een Van Gogh van 2,5 miljoen naar Noordbrabants Museum in Den Bosch

DEN BOSCH - Het Noordbrabants Museum in ’s-Hertogenbosch heeft het schilderij 'Stilleven met flessen en schelp' verworven. Dit uit 1884 daterende werk van Vincent van Gogh (1853-1890) bevond zich tot op heden in buitenlands particulier bezit.

Na de aquarel Tuin van de pastorie te Nuenen (in 2016) en het schilderij Collse watermolen (in 2017) is dit het derde werk van Van Gogh dat het museum in drie jaar tijd heeft aangekocht. Het werk werd verworven voor een bedrag van 2,5 miljoen euro.

Nuenen

Van Gogh schilderde het Stilleven met flessen en schelp in de herfst van 1884 toen hij in Nuenen woonde. Het werk wordt beschouwd als een van de beste stillevens uit zijn Brabantse periode. Na een kleine restauratie zal het schilderij vanaf het najaar te zien zijn in Het Noordbrabants Museum.

