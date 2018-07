Opnieuw ophef in Den Bosch over rubber in kunstgras

Auto rijdt wéér winkelcen­trum Den Bosch binnen, doelwit dezelfde juwelier als een maand geleden

7:22 DEN BOSCH - Een auto is donderdagnacht iets na halfvier ingereden op juwelierszaak Anny van Buul in de Helfheuvelpassage in Den Bosch. Een maand geleden reed er bij dezelfde juwelier ook een auto binnen. Toen werd er niks buitgemaakt. Ook nu zouden de daders volgens omstanders zonder buit vertrokken zijn.