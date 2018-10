Oppositie: gemeente snel op matje over Joris’ kerstboom

Zij kondigen het college tientallen schriftelijke vragen aan over de aanbesteding en ‘de recente fase waarin de KRO-NCRV besloot af te haken’. Volgens de fracties zou de extra raadsvergadering het beste plaats kunnen vinden op 11 november. Dan is de behandeling van de begroting. Na de behandeling zou het college de vragen kunnen beantwoorden en zou aansluitend de extra vergadering plaats kunnen vinden.

Schuldvragen

Paul van der Krabben (Bosch Belang) vindt dat het college de vrager sneller dan de gebruikelijke termijn van 30 dagen moet beantwoorden (‘Al is het maar met daden'). Hij vindt dat het college ‘alsnog met één of meer marktpartijen in gesprek moet gaan in een uiterste poging toch een sfeervol evenement in 2018 van de grond te krijgen‘. De gemeente moet ‘af zien van haarkloverijen en discussie over schuldvragen‘ en uitsluitend gaan voor het resultaat zodat de inwoners en bezoekers van Den Bosch ‘het sfeervolle winterevenement krijgen.’