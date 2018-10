Oprichter, gezicht én partijleider Nol Roos van Bossche Volkspartij stopt als raadslid

Man weer vrij na explosie­ven-alarm bij politiebu­reau in Den Bosch

16:52 DEN BOSCH - De automobilist (49) die maandagavond werd aangehouden omdat hij mogelijk explosieven bij zich had is dinsdag na verhoor in vrijheid gesteld. De man wordt de man in contact gebracht met hulpverlening. Een politiewoordvoerder wenste verder geen bijzonderheden te vertellen over het incident en de man.