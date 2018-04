Oproep: citotoets, oeverloos oefenen of rustig aankijken?

De 10-jarige Luke Bemer is wel zenuwachtig voor de entreetoets, het voorportaal van de citotoets. De uitslag telt immers mee voor het uiteindelijke niveau-advies in groep acht. ,,Ik wil een hoog schooladvies, want dan kan je naar een goede school”, vertelt Luke. En dus volgt hij elke woensdagmiddag citotraining bij Lokaal 1A in Vught. In een groepje van drie zitten ze bijeen, twee uit groep zeven, een uit groep acht. ,,Tijdens de citotraining kijken we niet alleen naar waar de hiaten in de kennis zitten en hoe we die het best kunnen dichten, maar we richten ons vooral op het vergroten van het zelfvertrouwen”, aldus pedagoge Diana Kappen.