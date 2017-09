Oss steekt spaak in het provinciewiel, maar waar moet de Brabantse mest nu heen?

OSS/ DEN BOSCH - Waar laat Brabant al zijn mest? Het is een vraag die de gemoederen al tientallen jaren bezighoudt, maar het antwoord is nog altijd niet gevonden. Met het besluit van de gemeente Oss om geen mestfabrieken toe te staan op bedrijventerreinen, lijkt de discussie weer zo'n beetje terug bij af.

In 2015 produceerden de Brabantse koeien, varkens, kippen en geiten samen 15 miljoen ton mest. Goed voor een stoet vrachtwagens van het provinciehuis in Den Bosch tot aan Peking, berekende een milieuclub. Lang niet al die mest kan worden uitgereden over de Brabantse weilanden en akkers; daarvoor zijn er hier eenvoudigweg veel te veel dieren.

De provincie hoopt met mestfabrieken zoals die in Oss een paar dingen te bereiken. Minder overlast in het buitengebied en mestverwerking voor boeren in de toekomst goedkoper maken. De mestbewerking is een belangrijke pijler onder het veehouderijbeleid waar Provinciale Staten op 7 juli na een bewogen dag zijn zegen aan gaf.

Acuut probleem

De vraag is: wat nu? Maarten Everling, landbouwwoordvoerder voor coalitiepartij SP in Provinciale Staten: ,,Ik ken het precieze besluit van de gemeente Oss nog niet. Maar als de mestfabriek er niet komt - ik vraag me echt af of dat juridisch mogelijk is - dan moeten we dan maar verder kijken. Er zullen zich echt wel weer nieuwe mogelijkheden aandienen."