Oudste luchter Bossche Sint-Jan gerestaureerd

Nergens zakt het aantal bezoekers op koopavond zo hard als in Den Bosch: min 21 procent

8:53 Do 16 aug. Is de koopavond in Den Bosch ten dode opgeschreven? Het lijkt er bijna op als je retailonderzoeksbureau RMC mag geloven. Want in het eerste half jaar kwamen er tijdens de donderdagse koopavonden 21 procent minder mensen, stellen zij. Geen koopavond in Nederland doet het daarmee slechter.