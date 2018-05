Over Sinti en Roma in oorlogstijd Den Bosch is bitter weinig bekend

,,Het is de laatste groep van oorlogsslachtoffers uit Den Bosch waar het minst over bekend is’’, zegt Jan de Wit van het 4 mei-comité. Vreemd is dat niet, wie de lijst ziet: veel Roma en Sinti kwamen uit alle delen van het land en Europa. De Wit: ,,De Duitse bezetter dwong de Roma en Sinti zich in te schrijven in de gemeente waar ze op dat moment verbleven, Den Bosch moest ze inschrijven.’’ De meeste zigeuners in Den Bosch hadden een plaats op de Sieb, omgeving Vogelstraat.

Als aanvulling op de 3 joodse namenplaquettes in De Mortel (tegenover de ingang van het Stedelijk Museum) hangen drie moderne lijsten met daarop alle, summiere, informatie die er over de Roma en Sinti tijdens de oorlogsjaren in Den Bosch bekend is. Veel namen zijn vanwege de privacy doorgestreept. ,,We weten niet of er nog mensen of nazaten leven. Dat willen we weten en onderzoeken’’, aldus De Wit.