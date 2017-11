Overal schimmel, maar wát een uitzicht!

Kraken, het is geen eerste keus, zo geeft Vonk in de ruime 'woonkamer' van de pastorie aan. Een bank en bed dienen daar als zithoek, de ramen van het pand zitten nog dichtgespijkerd. Spartaans? ,,Ik ben wel wat gewend", stelt Vonk. Tot voor kort woonde hij in een tentje in het bos. ,,Ik studeer toegepaste biologie, dus ik kon dat ook mooi combineren met mijn studie." Een week of twee geleden kwam de pastorie op zijn pad. Samen met twee anderen kraakte hij het bijgebouw. Direct werden de eerste houten planken voor deuren en ramen verwijderd om wat zonlicht binnen te krijgen. ,,Zo'n monumentaal pand hoort niet dichtgetimmerd", stelt Vonk. ,,Maar eerst willen we met de eigenaren praten over bijvoorbeeld een overeenkomst komende jaren. Dan kunnen we ook kijken wanneer de schotten eruit kunnen."

Schimmel

Het liefst knappen de krakers de boel in elk geval nog een stuk verder op, zodat het bewoonbaar wordt. Het eerste snoeiwerk in de grote tuin heeft inmiddels plaatsgevonden en de vloeren zijn gestofzuigd. ,,Het stof kwam tot je lippen", aldus kraker Kevin. Vooral de schimmel is nu nog overal zichtbaar in het pand, op muren en plafonds. Op een deur op de eerste verdieping hangt zelfs een brief: 'geen toegang, schimmel'. Ze proberen de schimmel weg te poetsen. ,,En we ventileren nu in elk geval beter dan in de afgelopen twee jaar is gebeurd", aldus Vonk. Verder willen ze vooral verven in het pand.