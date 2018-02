Overvaller met mes overmeesterd door klanten in supermarkt in Mill

Met man en macht werken vrijwilligers aan ijsbaantjes: 'We zijn nu eenmaal schaatsgek'

27 februari BERLICUM/VUGHT - Het vriest dat het kraakt en de eerste marathon op natuurijs is een feit. De schaatsgekte is in alle hevigheid losgebarsten. Omdat in deze regio schaatsen op open water er waarschijnlijk niet meer van gaat komen, worden diverse speelvelden onder water gezet in de hoop dat er deze week tóch nog kan worden geschaatst.