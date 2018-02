Overvallers houden Bossche (74) half uur lang in nachtmerrie: 'Ze lieten haar doodsbang achter'

Bezwaar tegen nieuwe boom op Bossche Pensmarkt: te dicht bij kraam

19:36 DEN BOSCH - De boom in een bak met zitrand die is gepland op de hoek Pensmarkt-Markt dreigt te dicht bij de kraam van een marktkoopman te komen. ,,Als we dit hadden geweten, dan hadden we eerder bezwaar gemaakt bij de gemeente'', zegt stroopwafelverkoper Rob Hendriks die lid is van de marktadviescommissie.