Pakjesbezorger is soort Sinterklaas geworden; 'het is leuk, je maakt mensen blij'

DEN BOSCH/HELVOIRT - Geen traditionele verlanglijst met een wortel in een schoen, maar een mail met een link of site. En dus zitten ze ook in Helvoirt met smart te wachten op pakketbezorger Niels Bouman.

Zelf was hij, vader van drie kinderen, dit weekend te laat op de pakjesavond bij zijn schoonouders. Om half negen kwam hij binnen, toen was het gourmetstel al afgekoeld. ,,Maar daar moet je niet over klagen hoor", zegt hij. ,,Je weet dat het druk is in deze periode. Het hoort erbij. Het is ook leuk, je maakt de mensen blij."

En dat is zeker waar. Aan het einde van een zandpad met kuilen aan de rand van Helvoirt wordt verheugd opengedaan als Niels aanbelt. ,,De bezorger is een soort Sinterklaas geworden", concludeert Noortje van Heesewijk, moeder van drie pubers van 13, 15 en 16.

Noortje van Heeswijk:

Volledig scherm Noortje van Heesewijk krijgt laatste cadeautje van pakketbezorger Niels Bouwman van PostNL. Net op tijd voor pakjesavond. © Laura Romanillos ,,Vroeger liep ik met tassen door de stad te sjouwen. Nu krijg ik een mail met een link. Dan mopper ik, maar krijg ik het commentaar dat het toch op tijd bezorgd kan worden. En dat klopt."

In dit geval gaat het om een spel voor een spelcomputer. Maar op de chocoladeletters en de borstplaat na wordt alles online besteld. ,,En dat gaat goed hoor. Mijn zoon wilde een bepaalde hockeytas: overal uitverkocht. Kon pas in februari geleverd worden. Online gevonden in Engeland, en werd na twee dagen thuisbezorgd."

De handcomputer, een soort smartphone, van Bouman, heeft de route ingeladen. Aan Bouman zelf de taak om de pakketten die de lopende band naar de achterkant van zijn bus spuugt, in te laden. Er zit logica in, en dat moet ook want deze dagen zit hij ramvol. Gemiddeld heeft hij 140 tot 150 stops op een dag, nu zijn dat er 180 tot 190.

SKNJ-periode

Bij PostNL noemen ze het de SKNJ-periode, Sinterklaas, Kerst en Nieuw Jaar, en het parkeerterrein van het sorteercentrum in Den Bosch staat vol met gehuurde bussen. Ook kantoormensen draaien bezorgdiensten. Want denk maar niet dat het na Sinterklaas en Kerstmis voorbij is: dan worden alle miskleunen van de Sint en Kerstman weer teruggestuurd. Niet met de pakjesboot of de arreslee, maar met de post. Pas in januari wordt het weer rustig.

Bouman zit al dertien jaar in een bezorgbus van PostNL. Met liefde. ,,Heerlijk om lekker onderweg te zijn, het contact met de mensen, de vrijheid die je hebt." Hij kent in half Brabant de weg, want chauffeurs rijden ook weleens elkaars route. Het is zaterdag, dus er zijn veel mensen thuis. ,,Dan heb je plezier van je werk", zegt Bouman.

Melinda:

En ook bij Melinda, een paar deuren verder in Helvoirt, is inkopen voor Sinterklaas iets wat in een winkel hoort te gebeuren, niet achter een laptop. ,,Als het écht écht écht niet anders kan, koop ik het online."

Wat het pakketje is dat ze aanneemt weet ze niet, het is voor haar zus. ,,Ik werk zelf in een winkel", legt ze uit. ,,En nergens anders dan in een winkel kun je die persoonlijke aandacht krijgen als je iets aanschaft."