Papierminnende tuinslakken verrichten indirect muzikale wonderen

Hoe zit het dan precies? Sanne Vaasen uit Maastricht, een van de deelnemende kunstenaars aan de nog lopende tentoonstelling Distortion (letterlijk vertaald: Vervorming), exposeert momenteel in de Willem Twee Kunstruimte met het lijvige boek The national anthems of the world, versie 2006. In het boek zijn alle volksliederen, die gedurende dat jaartal bestaansrecht hadden, opgenomen. Vreemd is alleen dat het boek van Vaasen 'ontsierd' is met allerlei gaten en oneffenheden.