Paul van der Krabben nestor van de raad én het Bossche volk

VIDEO Auto knalt met volle vaart op stilstaan­de vrachtwa­gen op Waalbrug A2, bestuurder in kritieke toestand

12:33 ZALTBOMMEL - Bij een botsing rond 01.15 uur met een stilstaande vrachtwagen op de Waalburg A2 is een bestuurder zwaargewond geraakt. Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis in Utrecht gebracht. De snelweg richting Den Bosch is urenlang afgesloten geweest.