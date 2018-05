Per direct 20 mille nodig voor Bossche scoutinggebouwen, later 30 mille per jaar

VIDEO Twee Tessen van Schijndel geboren op dezelfde dag, in dezelfde plaats en met bijna dezelfde vader

7:57 ESCH/DEN BOSCH - Het is geen slip of the pen of een raadsel: twee Tessen werden op dezelfde dag in het JBZ in Den Bosch geboren, allebei met de achternaam Van Schijndel. Er zijn nog veel meer bijzondere overeenkomsten. Hoe twee gezinnen op wonderbaarlijke wijze met elkaar verbonden raakten.