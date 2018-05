Personeel BCC Rosmalen kan terecht in andere filialen

Dat zegt marketingmanager Damnoda Muller van BCC. De sluiting is vooral ingegeven door het veranderende koopgedrag van consumenten. ,,Dat is de afgelopen jaren sterk veranderd. Een steeds groter deel koopt via BCC.nl, ook in de omgeving van Rosmalen. Wij geloven in de combinatie van winkels en online, beide kanalen samen versterken elkaar. Het doel is niet winkels te sluiten. Maar bij het aflopen van een huurcontract kijken we wel kritisch en realistisch naar ons winkelportfolio. In de omgeving hebben wij winkels in Den Bosch, Oss en Veghel waar onze klanten terecht kunnen."