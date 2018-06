Plan nieuwe theater Den Bosch: kritiek op ontbreken exploitatieplan en cultuurvisie

Dat in het voorstel geen exploitatieplan is opgenomen, is volgens de commissie op zich niet vreemd omdat het voor een theater nu eenmaal lastig is om de inkomsten uit gebruik voor een groot aantal jaren in te schatten. Maar de kosten voor het nieuwe gebouw zijn voor de komende 30 tot 40 jaar wel degelijk in het besluit mee te nemen, meent de commissie. Dat laatste geldt ook voor de ambities van het theater: ‘’Een concretisering van ambities en doelstellingen is bovendien een noodzaak om een gedegen businesscase op te stellen voor de exploitatie.’