Poederbrief bezorgd bij politiebureau Den Bosch

Bossche burgemees­ter kiest voor lintjesre­gen 'nieuwe stijl'

12:35 ROSMALEN - Met zo'n vijftig mensen is het deze donderdagochtend tegen half tien ongekend druk in het Rosmalense grand café Bottles. Dat heeft een speciale reden. ,,Hebben ze me toch te pakken'', zegt een man die juist is gefeliciteerd door de Bossche burgemeester Jack Mikkers.