Politie klaar met onderzoek weggestuurde leerling (16) Ds. Pierson College

BHIC deelt horrorfoto uit 1850: ogen en ledematen van dode vrouw met stokjes omhoog gehouden

12:38 DEN BOSCH - 'Een Bruidsfoto des Doods'. Met die woorden kondigt het Brabants Historisch Informatie Centrum woensdagmiddag een foto uit het archief aan op haar website. Er is weinig aan gelogen: de foto uit 1850 is van zichzelf al vrij luguber, het verhaal erachter is bizar. De vrouw op de foto is namelijk dood.