Politie te laat om dief te pakken, maar grijpt hem alsnog bij tweede kans

DEN BOSCH - De politie heeft vrijdag een 44-jarige man aangehouden op verdenking van vijf diefstallen in de regio. De man werd vrijdag twee keer in een bouwmarkt gezien, wat uiteindelijk leidde tot zijn aanhouding.

Vrijdagochtend kreeg de politie een melding dat een man, die al vaker boormachines uit bouwmarkten zou hebben gestolen, in een een bouwmarkt in Rosmalen gezien was. Toen de melding bij agenten werd gedeeld, vulde de politie uit Uden aan dat de man nog een celstraf open had staan van 188 dagen.

Zoekactie

Genoeg reden voor agenten om snel naar de bouwmarkt te rijden en de man in zijn nek te vatten. Dat lukte niet. De man was op tijd vertrokken. De politie startte een zoekactie in de omgeving om de vermoedelijk dief alsnog te pakken. Daarbij werden ook andere bouwmarkten in Den Bosch op de hoogte gesteld om mee te kijken.

En dat had effect, want een half uur later kreeg de politie een belletje uit een bouwmarkt in de Maaspoort. De politie ging met hoogst prioriteit naar de bouwmarkt toe. Maar nog voor dat ze daar aankwamen, zagen zij de man rijden op zijn snorscooter.

Stoep

Agenten kregen het voor elkaar om de man ongezien af te snijden en hem een stopteken te geven op de Maaspoortweg. De 44-jarige wilde aan zijn aanhouding ontkomen door de stoep bij de bushalte op te rijden. Hij twijfelde echter omdat de stoep wel erg hoog was. Op het laatste moment besloot de man toch niet de gok te wagen, maar daardoor kwam hij wel ten val.

De man gleed met zijn scooter tegen de politiewagen aan. Daar werd hij meteen door agenten aangehouden.

Vijf diefstallen